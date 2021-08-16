Nijerya'da iki yolcu otobüsü çarpıştı: 21 ölü
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Nijerya'da iki yolcu otobüsü çarpıştı: 21 ölü

Nijerya'da iki yolcu otobüsü çarpıştı: 21 ölü
Anadolu Ajansı / Ahmed Osama - Haberler | Güncel

Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın Jigawa eyaletinde iki yolcu otobüsünün çarpışması sonucu 21 kişi hayatını kaybetti.

Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın Jigawa eyaletinde iki yolcu otobüsünün çarpışması sonucu 21 kişi hayatını kaybetti.

Jigawa Vali Yardımcısı Alhaji Umar Namadi, yaptığı açıklamada, Jigawa eyaletindeki Gwaram-Basirka kara yolundaki köprünün çökmesi sonucu iki yolcu otobüsünün çarpıştığını belirtti.

Namadi, kazada aralarında 8 üniversite öğrencisinin bulunduğu 21 kişinin yaşamını yitirdiğini, çok sayıda kişinin de yaralandığını kaydetti.

Yaralıların hastaneye kaldırıldığını ve bazılarının durumunun ağır olduğunu aktaran Namadi, ölü sayısının artmasından endişe duyulduğunu dile getirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmed Osama

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