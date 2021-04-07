Nijerya'da iki Çinli madenci fidye için kaçırıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Nijerya'da iki Çinli madenci fidye için kaçırıldı

Anadolu Ajansı / Adam Abu - Haberler | Güncel
Nijerya'da iki Çinli madenci fidye için kaçırıldı

Nijerya'nın güneybatısındaki Osun eyaletinde iki Çinli madenci fidye için kaçırıldı.

Nijerya'nın güneybatısındaki Osun eyaletinde iki Çinli madenci fidye için kaçırıldı.

Ulusal basında çıkan haberlere göre, henüz kimliği belirlenemeyen kişiler, Osun eyaletine bağlı Okepa/Itikan köyündeki bir altın madenine saldırı düzenledi.

Saldırıda iki Çinli madenci kaçırıldı, altın madeninde bulunan iki güvenlik görevlisi de yaralandı.

Yetkililer, bölgeye güvenlik güçlerinin sevk edildiğini, kaçırılanları bulmak için operasyon başlattıklarını belirtti.

Osun eyaletinde iki ay önce silahlı kişilerin düzenlediği saldırıda üç Çinli kaçırılmış, bir güvenlik görevlisi öldürmüştü.

Nijerya'nın birçok eyaletinde fidye için insan kaçırmanın cezası idam olsa da bu tarz olayların önüne geçilemiyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adam Abu

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özgür Özel Hulusi Akar Cahit Özkan Türker Ertürk Süleyman Soylu
Magazin Burak Deniz Demet Akalın Bahar Candan Demet Özdemir
Spor Ali Koç Caner Erkin Hakan Kutlu Sergen Yalçın Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Adana Seyhan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Nijerya'da iki Çinli madenci fidye için kaçırıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 7.4.2021 16:12:46. #1.16#
title