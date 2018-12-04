Nijerya'da "Huzurlu Bir Seçim İçin" Spor Festivali

Batı Afrika ülkelerinden Nijerya'da, 16 Şubat 2019'da yapılacak devlet başkanlığı seçimlerinin barış ve huzur içinde geçmesi için spor festivali düzenlendi.

Başkent Abuja'daki festivalin açılışına, Nijerya Gençlik ve Spor Bakanı Solomon Dalung, Federal Başkent Bölgesi Bakanı Mohammed Bello, ülkedeki dini liderler, sporcular ve çok sayıda basın mensubu katıldı.

Nijerya Gençlik ve Spor Bakanı Dalung, festivale ilişkin AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2019'da gerçekleştirilecek seçimlerin barış ve huzur içinde geçmesi için gençlere yönelik spor festivali düzenlediklerini dile getirdi.

Dalung, ülkedeki insanları bir araya getiren tek şeyin spor olduğuna işaret ederek, sporun dini, kabilesi ya da ırkı olmadığını söyledi.

Seçim dönemlerinde şiddet olaylarına en fazla gençlerin karıştığını aktaran Dalung, "Seçim zamanı bazı siyasetçiler tarafından gençlere olay çıkartmaları için para veriliyor." iddiasında bulundu. Dalung, "Biz de seçimden önce gençlerin birbiriyle kaynaşması için bir adım atmak istedik ve bu programı düzenledik." şeklinde konuştu.

Dalung, ülkede 10 gün sürecek spor festivali kapsamında, futbol, basketbol, voleybol gibi farklı dallarda turnuvalar düzenleneceğini belirtti.