Nijerya'da hurdalıkta bomba patladı: 3 ölü

Nijerya'da hurdalıkta bomba patladı: 3 ölü

– Nijerya'da meydana gelen patlamada 3 kişi hayatını kaybetti.

Nijerya'da hurdalıkta bomba patladı: 3 ölü
Nijerya'da meydana gelen patlamada 3 kişi hayatını kaybetti. Bombanın, hurda çöplüğünde patladığı belirtildi.

Patlama, Nijerya'nın İmo eyaletinde bulunan Oguta bölgesinde meydana geldi. Yerel medya, hurda çöplüğünde bir bombanın patladığını; patlamada 3 kişinin olay yerinde hayatını kaybettiğini duyurdu.

Polisin olaya dair inceleme başlattığı; çevre halkını dikkatli olması ve gördüklerini polise bildirmeleri konusunda uyardığı belirtildi.


Kaynak: DHA
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