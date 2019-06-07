Nijerya'da hurdalıkta bomba patladı: 3 ölü
– Nijerya'da meydana gelen patlamada 3 kişi hayatını kaybetti.
– Nijerya'da meydana gelen patlamada 3 kişi hayatını kaybetti. Bombanın, hurda çöplüğünde patladığı belirtildi.
Patlama, Nijerya'nın İmo eyaletinde bulunan Oguta bölgesinde meydana geldi. Yerel medya, hurda çöplüğünde bir bombanın patladığını; patlamada 3 kişinin olay yerinde hayatını kaybettiğini duyurdu.
Polisin olaya dair inceleme başlattığı; çevre halkını dikkatli olması ve gördüklerini polise bildirmeleri konusunda uyardığı belirtildi.
Kaynak: DHA
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