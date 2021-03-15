Nijerya'da hükümet sahte Kovid-19 aşısına karşı halkı uyardı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Nijerya'da hükümet sahte Kovid-19 aşısına karşı halkı uyardı

15.03.2021 14:01 | Son Güncelleme: 15.03.2021 14:06
Nijerya'da hükümet sahte Kovid-19 aşısına karşı halkı uyardı

Nijerya hükümeti, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı geliştirildiği öne sürülen sahte aşılara karşı halkı uyardı.

Nijerya hükümeti, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı geliştirildiği öne sürülen sahte aşılara karşı halkı uyardı.

Ulusal Gıda, İlaç Yönetim ve Kontrol Merkezi (NAFDAC) Direktörü Mojisola Adeyeye, yaptığı yazılı açıklamada, ülkenin bazı bölgelerinde sahte Kovid-19 aşısı satıldığını tespit ettiklerini belirtti.

Vatandaşları sahte Kovid-19 aşısına karşı uyaran Adeyeye, "Ölüm tacirlerinin eline düşmemek için internetten aşı temin etmekten kaçınmalıyız." ifadesini kullandı.

Adeyeye, halka uluslararası bağışçılar tarafından gönderilen Kovid-19 aşılarını yasa dışı yollarla satmak isteyenleri şikayet etmeleri çağrısında bulundu.

Kovid-19 Aşıları Küresel Erişim Programı (COVAX) kapsamında 2 Mart'ta 4 milyona yakın AstraZeneca/Oxford aşısı teslim alan Nijerya, 5 Mart'ta toplu aşı kampanyası başlatmıştı.

Ülkede 160 bin 657 Kovid-19 vakası görüldü, 2 bin 13 kişi virüs nedeniyle yaşamını yitirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adam Abu

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Donald Trump Ekrem İmamoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Deniz Çakır Ferhan Şensoy Hakan Taşıyan Rasim Öztekin
Spor Mesut Özil Ersun Yanal Ünal Karaman Aykut Kocaman Halis Özkahya
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Abd Kaza
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Nijerya'da hükümet sahte Kovid-19 aşısına karşı halkı uyardı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 15.3.2021 14:25:14. #1.15#
title