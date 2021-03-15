Nijerya'da hükümet sahte Kovid-19 aşısına karşı halkı uyardı

Nijerya hükümeti, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı geliştirildiği öne sürülen sahte aşılara karşı halkı uyardı.

Ulusal Gıda, İlaç Yönetim ve Kontrol Merkezi (NAFDAC) Direktörü Mojisola Adeyeye, yaptığı yazılı açıklamada, ülkenin bazı bölgelerinde sahte Kovid-19 aşısı satıldığını tespit ettiklerini belirtti.

Vatandaşları sahte Kovid-19 aşısına karşı uyaran Adeyeye, "Ölüm tacirlerinin eline düşmemek için internetten aşı temin etmekten kaçınmalıyız." ifadesini kullandı.

Adeyeye, halka uluslararası bağışçılar tarafından gönderilen Kovid-19 aşılarını yasa dışı yollarla satmak isteyenleri şikayet etmeleri çağrısında bulundu.

Kovid-19 Aşıları Küresel Erişim Programı (COVAX) kapsamında 2 Mart'ta 4 milyona yakın AstraZeneca/Oxford aşısı teslim alan Nijerya, 5 Mart'ta toplu aşı kampanyası başlatmıştı.

Ülkede 160 bin 657 Kovid-19 vakası görüldü, 2 bin 13 kişi virüs nedeniyle yaşamını yitirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adam Abu