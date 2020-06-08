Nijerya'da hükümet, ayrılıkçıların ülke aleyhine uluslararası alanda faaliyet yürüttüğünü açıkladı
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Nijerya'da hükümet, ayrılıkçıların ülke aleyhine uluslararası alanda faaliyet yürüttüğünü açıkladı

Batı Afrika ülkelerinden Nijerya'da hükümet, "terör örgütü" ilan edilen ayrılıkçı Biafra Yerli Halkları (IPOB) örgütünün uluslararası alanda Nijerya aleyhine aylık 85 bin dolar para harcadığını bildirdi.

Nijerya'da hükümet, ayrılıkçıların ülke aleyhine uluslararası alanda faaliyet yürüttüğünü açıkladı
08.06.2020 01:21 | Son Güncelleme: 08.06.2020 01:21

Batı Afrika ülkelerinden Nijerya'da hükümet, "terör örgütü" ilan edilen ayrılıkçı Biafra Yerli Halkları (IPOB) örgütünün uluslararası alanda Nijerya aleyhine aylık 85 bin dolar para harcadığını bildirdi.

Nijerya Devlet Başkanı Muhammed Buhari'nin Sözcüsü Garba Shehu, yaptığı yazılı açıklamada, IPOB'un ABD ve Avrupa başta olmak üzere uluslararası alanda Nijerya aleyhine faaliyet yürüttüğüne dikkati çekti.

Shehu açıklamasında, "Örgüt, Ekim 2019'dan bugüne Nijerya devleti aleyhine aylık 85 bin dolar para harcıyor ve bu paranın kaynağına dair bir kayıt yok." ifadesini kullandı.

IPOB lideri Nnamdi Kanu'nun yurt dışına kaçtığına işaret eden Shehu, örgütün, Hristiyanlara yönelik hükümetin baskı uyguladığı iddiasıyla karalama kampanyası yürüttüğü değerlendirmesinde bulundu.

Shehu açıklamasında, "IPOB, Nijerya'nın güneydoğusundaki İgbo dili konuşulan bölgede bağımsız Biafra devleti kurmak istiyor." açıklamasını yaptı.

- IPOB, 2017'de terör örgütü ilan edilmişti

Ülkenin güneydoğusundaki Abia eyaletinde 2017'de ordu birlikleri ile IPOB üyeleri arasındaki gerginlik artmış, eyalette sokağa çıkma yasağı ilan edilmişti. Olaylar sonrası Nijerya hükümeti, ülkenin güneydoğusundaki ayrılıkçı IPOB örgütünü "terör örgütü" olarak ilan etmişti.

Biafra halkının, Nijerya'nın güneyinde bağımsız Biafra devletini kurma talebiyle ayaklanması üzerine 1960'larda çıkan iç savaşta milyonlarca kişi hayatını kaybetmişti. Ülkenin güneydoğusunda 1967'de kurulan Biafra Cumhuriyeti, iç savaş sonunda 1970'de yeniden Nijerya'nın egemenliği altına girmişti.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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