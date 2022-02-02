Nijerya'da HIV/AIDS ile mücadele için 149 milyon dolarlık fon kuruldu

Batı Afrika ülkesi Nijerya'da, Edinilmiş Bağışıklık Eksikliği Sendromu ( Aıds ) ile mücadele için 149 milyon dolarlık fon kuruldu.

Nijerya Devlet Başkanı Muhammed Buhari tarafından başlatılan 149 milyon dolarlık (62 milyar naira) fonla ülkede Aıds'in özellikle anneden çocuğa bulaşmasının önlenmesi hedeflenecek.

Buhari, yaptığı açıklamada, bu fonla 5 yıl içinde özellikle virüsü taşıyan pozitif annelere gerekli tedaviyi sağlamanın hedefleneceğini belirtti.

Ülkede AIDS taşıyan kişi sayısının artmasının endişe verici olduğuna işaret eden Buhari, "AIDS'i Nijerya'da bir halk sağlığı tehdidi olarak sona erdirmek, daha fazla yerel finansman gerektirecektir." dedi.

Birleşmiş Milletler HIV/AIDS Ortak Programı (UNAIDS) İcra Direktörü Winnie Byanyima da Nijerya'da toplam 1,7 milyon kişinin Hıv'yi taşıdığını ve bunlardan 1,6 milyonunun tedavi gördüğünü kaydetti.

Byanyima, Nijerya'nın çocuklar arasında en yüksek HIV enfeksiyonu sayısına sahip ülke olduğuna dikkat çekerek, bu nedenle HIV/AIDS ile mücadele için yerel finansmanı artırmaya acil bir ihtiyaç olduğunu söyledi.

Nijerya'da yılda 22 binden fazla anneden çocuğa bulaşma vakası rapor ediliyor.