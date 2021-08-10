Nijerya'da her saat 9 kişi sıtmadan hayatını kaybediyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Nijerya'da her saat 9 kişi sıtmadan hayatını kaybediyor

Nijerya'da her saat 9 kişi sıtmadan hayatını kaybediyor
Anadolu Ajansı / Adam Abu - Haberler | Güncel

Nijerya Sağlık Bakanı Dr. Osagie Ehanire, ülkesinde her saat 9 kişinin sıtmadan yaşamını yitirdiğini belirtti.

Nijerya Sağlık Bakanı Dr. Osagie Ehanire, ülkesinde her saat 9 kişinin sıtmadan yaşamını yitirdiğini belirtti.

Ulusal basının Sıtmaya Karşı Savunuculuk ekip lideri Timi Obot'un açıklamasına dayandırdığı haberine göre, Sağlık Bakanı Ehanire, dünyada sıtmaya yakalanan her 4 kişiden birinin Nijerya'da bulunduğunu bildirdi.

Ehanire, ülke genelinde sıtmaya bağlı ölümlerin artmaya devam ettiğine işaret ederek, Nijerya'da her saat 9 kişinin sıtmadan öldüğünü kaydetti.

Salgını önlemek için tedavi hizmetlerinin kesintiye uğramaması gerektiğinin altını çizen Ehanire, "Nijerya'da sıtma, ciddi bir halk sağlığı sorunu olmaya devam ediyor." ifadesini kullandı.

Her iki dakikada bir çocuğun ölümüne neden oluyor

Dünya Sağlık Örgütü, son iki yılda Gana, Kenya ve Malavi'deki aşılama programı kapsamında 1,7 milyon dozdan fazla sıtma aşısı yapıldığını açıklamıştı.

Dünyanın birçok yerinde, her yıl yüz binlerce kişinin ölümüne yol açan sıtma hastalığına karşı geliştirilen aşı, ilk kez Nisan 2019'da Malavi'de uygulanmaya başlamıştı.

Ölümcül hastalıkların başında gelen ve her iki dakikada bir çocuğun ölümüne neden olan sıtma, en çok Afrika'da görülüyor.

Parazit taşıyan sivrisineklerin sokmasıyla bulaşan ve ortalama 7 günlük kuluçka süresinin ardından ortaya çıkan sıtmanın ateş, titreme, terleme, baş ağrısı, bulantı, kusma, kas ağrısı, halsizlik gibi grip benzeri belirtileri bulunuyor.

Koronavirüs son durum ve son dakika koronavirüs haberleri. Koronavirüs tablosu, covid-19 vaka sayıları.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adam Abu

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ziya Selçuk Tanju Özcan İlham Aliyev Mustafa Şentop Devlet Bahçeli
Magazin Alişan Yusuf Güney Acun Ilıcalı Mohammed Al Saloussi
Spor Ali Koç Mete Gazoz Merve Çoban Hakan Reçber Busenaz Sürmeneli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Nijerya'da her saat 9 kişi sıtmadan hayatını kaybediyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 10.8.2021 16:51:38. #1.16#

title