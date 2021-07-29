Nijerya'da hepatit virüsü taşıyan 18 milyon insan bulunuyor
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Nijerya'da hepatit virüsü taşıyan 18 milyon insan bulunuyor

Nijerya'da hepatit virüsü taşıyan 18 milyon insan bulunuyor
Anadolu Ajansı / Adam Abu - Haberler | Güncel

Batı Afrika ülkesi Nijerya'da, 18 milyon fazla kişinin hepatit virüsü taşıdığı bildirildi.

Batı Afrika ülkesi Nijerya'da, 18 milyon fazla kişinin hepatit virüsü taşıdığı bildirildi.

Sağlık Bakanı Dr. Osagie Ehanire, Dünya Hepatit Günü vesilesiyle gazetecilere yaptığı açıklamada, ülkede 16 milyon kişinin Hepatit B ve 2,2 milyon kişin de Hepatit C virüsün taşıdığını belirtti.

Hepatit virüsün halk sağlığı açısından önemli bir hastalık olarak nitelendiren Ehanire, hastalıkla mücadelede sınırlı küresel ilerlemeye rağmen virüsten kaynaklanan ölüm oranını endişe verici olduğunu söyledi.

Ehanire, Nijerya'da Hepatit B ve C'nin düşük düzeyde farkındalık, yetersiz raporlama, eksik teşhis ve yetersiz tedaviden arttığını kaydetti.

Hepatit B hastalığı

Hepatit B, Hepatit B Virüsü (HBV) ile ortaya çıkan, ömür boyu süren, siroz ve karaciğer kanserine yol açabilen bir karaciğer hastalığı.

Kan, semen, vajina sıvısı veya diğer vücut sıvılarının bir kişinin vücuduna girmesiyle bulaşan Hepatit B'den korunmanın en iyi yolu aşılanmak.

Akut Hepatit B'de en sık görülen belirtiler arasında, ateş, halsizlik, iştahsızlık, bulantı, kusma, karın ağrısı, sarılık ve eklem ağrısı yer alıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adam Abu

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