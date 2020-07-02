Nijerya'da havaalanları 3 ay sonra yeniden açılıyor
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Nijerya'da havaalanları 3 ay sonra yeniden açılıyor

Batı Afrika ülkelerinden Nijerya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında uçuşlara kapatılan havaalanları yeniden faaliyete geçiyor.

Nijerya'da havaalanları 3 ay sonra yeniden açılıyor
02.07.2020 01:13 | Son Güncelleme: 02.07.2020 01:16

Batı Afrika ülkelerinden Nijerya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında uçuşlara kapatılan havaalanları yeniden faaliyete geçiyor.

Nijerya Havacılık Bakanı Hadi Sirika, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, başkent Abuja ile ülkenin ticaret merkezlerinden Lagos eyaleti arasındaki uçuşların 8 Temmuz'dan itibaren başlayacağını açıkladı.

Sirika, "11 Temmuz'da Kano, Port Harcourt, Rivers, İmo ve Borno eyaletlerindeki havaalanları iç hatlar için faaliyete geçecek." ifadelerini kullandı.

Diğer eyaletlerdeki havaalanlarının 15 Temmuz itibariyle faaliyete geçeceğini açıklayan Sirika, uluslararası uçuşların açılıp açılmamasıyla ilgili kararın ise daha sonra açıklanacağını kaydetti.

Yaklaşık 200 milyon nüfusa sahip ülkede vaka sayısı son 24 saatte 561 artarak 25 bin 694'e çıkarken can kaybı 590'a yükseldi.

Lagos, başkent Abuja, Oyo, Kano, Rivers ve Edo ülkede en fazla vaka görülen eyaletler oldu.

Kaynak: AA

Manşet

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