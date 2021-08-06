Nijerya'da hava operasyonunda 78 çete üyesi etkisiz hale getirildi
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Nijerya'da hava operasyonunda 78 çete üyesi etkisiz hale getirildi

Nijerya'da hava operasyonunda 78 çete üyesi etkisiz hale getirildi
Anadolu Ajansı / Adam Abu - Haberler | Güncel

Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın Zamfara eyaletinde silahlı çetelere yönelik hava operasyonunda 78 çete üyesi öldürüldü.

Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın Zamfara eyaletinde silahlı çetelere yönelik hava operasyonunda 78 çete üyesi öldürüldü.

Nijerya Hava Kuvvetleri (NAF) Sözcüsü Edward Gabkwet yaptığı yazılı açıklamada, 2 Ağustos'ta Zamfara eyaletindeki Kwiambana ormanında silahlı çetelerin kamplarının bombalandığını belirtti.

Gabkwet, "Nijerya Hava Kuvvetleri 2 Ağustos 2021'de Kwiambana ormanına giren silahlı çetelerin üyelerini kilitledi. Operasyonda 78 çete üyesi etkisiz hale getirildi ve kampları imha edildi." ifadesini kullandı.

Otlak kavgası

Devlet Başkanı Muhammed Buhari, güvenlik sorunları nedeniyle daha önce eyaleti "uçuşa yasak" bölge ilan ederek bölgedeki madencilik faaliyetlerini yasaklamıştı.

Zamfara eyaleti, 5 yıldır hayvancılıkla uğraşan Fulaniler ile çiftçilik yapan bazı kabilelerin şiddetli çatışmalarına sahne oluyor.

Hayvanlarını otlatmak için ülkenin güneyine göç eden Fulaniler, çiftçilerin hayvanlarını çalmaya çalıştığını ve kendilerine saldırdığını iddia ediyor.

Bölgede çatışmalar nedeniyle yaklaşık 2 bin kişi hayatını kaybetmiş, binlerce kişi evlerini terk etmek zorunda kalmıştı. 2019'da iki grup, aralarındaki çatışmaları bitirecek barış anlaşmasını imzalamış ve 2 binden fazla çete üyesi silah bırakmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adam Abu

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