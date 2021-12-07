Nijerya'da hapishaneye düzenlenen saldırıda firar eden mahkumlardan 21'i yakalandı - Haberler
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Nijerya'da hapishaneye düzenlenen saldırıda firar eden mahkumlardan 21'i yakalandı

AA / Adam Abu - Haberler | Güncel
Nijerya'da hapishaneye düzenlenen saldırıda firar eden mahkumlardan 21'i yakalandı

Nijerya'nın Plateau eyaletinde hapishaneye düzenlenen silahlı saldırıda firar eden 252 mahkumdan 21'inin yakalandığını bildirildi.

Nijerya'nın Plateau eyaletinde hapishaneye düzenlenen silahlı saldırıda firar eden 252 mahkumdan 21'inin yakalandığını bildirildi.

Plateau Eyaleti Cezaevi Halkla İlişkiler Sorumlusu Geofrey Longdiem, yaptığı açıklamada, 28 Kasım'da eyaletin başkenti Jos'taki hapishaneden firar eden 252 mahkumdan 21'inin yakalandığını belirtti.

Longdiem, daha önce 2 mahkumun aileleri tarafından polise teslim edildiğini ifade etti.

Firar eden mahkumların yakalanması için komşu eyaletlerin polis ekipleriyle iş birliği içinde olduklarının vurgulayan Longdiem, mahkumlara bir an önce teslim olmaları çağrısında bulundu.

Plateau eyaletinin başkenti Jos'ta, 28 Kasım'da hapishaneye düzenlenen silahlı saldırıda 6 kişinin hayatını kaybettiği açıklanmıştı.

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AA / Adam Abu - Son Dakika Haberleri

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