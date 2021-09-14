Nijerya'da hapishaneye düzenlenen saldırıda firar eden mahkumlardan 114'ü yakalandı - Haberler
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Nijerya'da hapishaneye düzenlenen saldırıda firar eden mahkumlardan 114'ü yakalandı

AA / Adam Abu - Haberler | Güncel
Nijerya'da hapishaneye düzenlenen saldırıda firar eden mahkumlardan 114'ü yakalandı

Nijerya'nın Kogi eyaletinde dün hapishaneye düzenlenen silahlı saldırıda firar eden 240 mahkumdan 114'ü yakalandı.

Nijerya'nın Kogi eyaletinde dün hapishaneye düzenlenen silahlı saldırıda firar eden 240 mahkumdan 114'ü yakalandı.

Nijerya Cezaevi Dairesi Sözcüsü Francis Enobore, yaptığı yazılı açıklamada, dün silahlı kişilerin Kogi eyaletine bağlı Kabba bölgesindeki hapishaneye düzenlediği saldırının hemen ardından güvenlik güçlerinin soruşturma başlattığını belirtti.

Enobore, "Güvenlik güçlerinin hızlı müdahalesinin ardından firar eden 114 mahkum yakalandı." ifadesini kullandı.

Firar eden diğer mahkumlara 24 saat içinde teslim olmaları çağrısı yapan Enobore, aksi takdirde mahkumların kendilerini riske atacağı uyarısı yaptı.

Kimliği henüz belirlenemeyen silahlı kişilerce dün Kabba bölgesindeki hapishaneye düzenlenen saldırıda hapishanede bulunan 294 mahkumdan 240'ı firar etmişti.

AA / Adam Abu - Son Dakika Haberleri
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Haber: Nijerya'da hapishaneye düzenlenen saldırıda firar eden mahkumlardan 114'ü yakalandı - Haberler
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