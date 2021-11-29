Nijerya'da hapishaneye düzenlenen saldırıda 6 kişi öldü - Haberler
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Nijerya'da hapishaneye düzenlenen saldırıda 6 kişi öldü

AA / Adam Abu - Haberler | Güncel
Nijerya'da hapishaneye düzenlenen saldırıda 6 kişi öldü

Nijerya'nın Plateau eyaletinde hapishaneye düzenlenen silahlı saldırıda 6 kişi hayatını kaybetti.

Nijerya'nın Plateau eyaletinde hapishaneye düzenlenen silahlı saldırıda 6 kişi hayatını kaybetti.

Ulusal basında çıkan haberler e göre, henüz kimliğini belirlenemeyen silahlı kişiler, dün akşam eyaletin Jos bölgesindeki hapishaneye saldırı düzenledi.

Saldırıda 6 kişi yaşamını yitirdi, çok sayıda mahkum firar etti.

Plateau Eyaleti Polis Sözcüsü Simon Ubah Ogaba, saldırı sırasında firar eden mahkumlardan 7'sinin yakalandığını belirtti.

Eyaletin Bassa bölgesinde silahlı kişilerin 25 Kasım'da düzenlediği saldırıda da 10 kişi hayatını kaybetmişti.

Son zamanlarda motosikletli kişilerin silahlı saldırılarının artması üzerine bazı eyaletlerde aracın kullanımı yasaklanmıştı.

AA / Adam Abu - Son Dakika Haberleri

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