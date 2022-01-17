Nijerya'da güvenlik sorunu nedeniyle kapatılan okulların bazıları açıldı
Nijerya'nın Zamfara eyaletinde artan güvenlik sorunu ve öğrencilerin kaçırılması nedeniyle kapatılan okulların bazıları 4 ay sonra yeniden açıldı.
Nijerya'nın Zamfara eyaletinde artan güvenlik sorunu ve öğrencilerin kaçırılması nedeniyle kapatılan okulların bazıları 4 ay sonra yeniden açıldı.
Eğitim Bakanlığında Kalite Güvencesi Direktörü Shehu İbrahim, yaptığı yazılı açıklamada, Zamfara eyaletinde kapatılan ortaokul ve liselerin yeniden açıldığını duyurdu.
Okullarda güvenliğin sağlandığını, öğrencilerin rahatça derslerine gidebileceğini ifade eden İbrahim, eyalette yakın zamanda ilkokulların da yeniden açılacağını kaydetti.
Zamfara eyaletinin Jangebe bölgesinde kaçırılan 279 kız öğrencinin ardından 1 Eylül'de eyalette tüm okullarda eğitime ara verilmişti.
Nijerya'da Ocak 2021'den bu yana 5 kez okullardan öğrenci kaçırıldı.
Ülkede son zamanlarda silahlı kişilerin motosikletlerle saldırılar düzenlemesi nedeniyle Kaduna gibi bazı eyaletlerde motosiklet kullanımı yasaklanmıştı.