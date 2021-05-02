Nijerya'da güvenlik sorunu nedeniyle bir üniversite daha eğitime ara verdi
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Nijerya'da güvenlik sorunu nedeniyle bir üniversite daha eğitime ara verdi

Nijerya'da güvenlik sorunu nedeniyle bir üniversite daha eğitime ara verdi
Anadolu Ajansı / Adam Abu - Haberler | Güncel

Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın Plateau eyaletindeki üniversitede, artan güvenlik sorunları nedeniyle eğitime ara verildi.

Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın Plateau eyaletindeki üniversitede, artan güvenlik sorunları nedeniyle eğitime ara verildi.

Jos Üniversitesi Kayıt Memuru Yardımcısı Abdullahi Abdullahi, yaptığı açıklamada, son zamanlarda üniversite mülkleri, personeli ve öğrencileri hedef alınan saldırılar nedeniyle üniversite ve yurtları kapatma kararı aldıklarını bildirdi.

Abdullahi, öğrencileri ve personeli yönetmeliğe uymaya ve temkinli olmaya çağırdı.

Nijerya'da en son 29 Nisan'da Ogun eyaletindeki Gateway Üniversitesinde eğitime ara verilmişti.

Ülkede ocaktan bu yana öğrencileri hedef alan saldırılarda en az 10 öğrenci hayatını kaybetti, 200'den fazla öğrenci kaçırıldı.

Saldırılar nedeniyle çok sayıda okul ve üniversite eğitime ara verdi.

Devlet Başkanı Muhammed Buhari de artan güvenlik sorunlarına çözüm bulmak için kabinesiyle 30 Nisan'da acil toplantı gerçekleştirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adam Abu

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