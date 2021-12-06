Nijerya'da güvenlik sorunları nedeniyle kesilen iletişim hatları yeniden açıldı

Batı Afrika ülkelerinden Nijerya'nın Zamfara eyaletinde karışıklığa yol açan silahlı çeteleri engellemek için kesilen tüm iletişim hatları yeniden hizmete alındı.

Zamfara Valisi Bello Matawalle, yaptığı açıklamada, eyalette silahlı çetelere karşı operasyonlar kapsamında kesilen iletişim hatlarının yeniden hizmete açıldığını belirtti.

Başkent Abuja'da yaşayan Zamfaralı Bala Sani, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaklaşık 3 aydır ailesinden haber alamadığını ancak bugün telefonda görüşebildiğini söyledi.

Eyalette kesilen iletişim hatlarının büyük sıkıntı yarattığını belirten Sani, "Telefon olmayınca orada hayat yok gibi oluyor. Bir şey olduğunda kimsenin haberi olmuyor." dedi.

Zamfara hükümeti, silahlı saldırganlarca 73 öğrencinin kaçırılmasının ardından başlatılan operasyonlar nedeniyle 6 Eylül'de eyaletteki tüm iletişim hatlarını kesmişti.

Eyalet, 5 yıldır hayvancılıkla uğraşan Fulaniler ile çiftçilik yapan bazı kabilelerin şiddetli çatışmalarına sahne oluyor.

Nijerya Devlet Başkanı Muhammed Buhari, burayı güvenlik sorunları nedeniyle daha önce "uçuşa yasak bölge" ilan etmiş, bölgede madencilik faaliyetlerini yasaklamıştı.

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AA / Adam Abu - Son Dakika Haberleri

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