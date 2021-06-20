Nijerya'da güvenlik güçleri ile silahlı çete üyeleri çatıştı: 16 ölü
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Nijerya'da güvenlik güçleri ile silahlı çete üyeleri çatıştı: 16 ölü

Nijerya'da güvenlik güçleri ile silahlı çete üyeleri çatıştı: 16 ölü
Anadolu Ajansı / Adam Abu - Haberler | Güncel

Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın Niger eyaletinde ordu ile silahlı çete üyeleri arasında çıkan çatışmada 15 çete üyesi etkisiz hale getirilirken, 1 asker de hayatını kaybetti.

Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın Niger eyaletinde ordu ile silahlı çete üyeleri arasında çıkan çatışmada 15 çete üyesi etkisiz hale getirilirken, 1 asker de hayatını kaybetti.

Ulusal basında çıkan haberlere göre, Niger eyaletine bağlı Kontagora bölgesinde ordu ile silahlı çete üyeleri arasında çatışma çıktı.

Bir askerin yaşamını yitirdiği çatışmada, 15 silahlı çete üyesi etkisiz hale getirilirken, çok sayıda çete üyesi de yaralı olarak kaçtı.

Çatışmanın ardından silahlı çetelere ait önemli miktarda mühimmat ele geçirildi.

Bölgede zaman zaman, hayvancılıkla meşgul olan Fulaniler ile çiftçilik yapan bazı kabileler arasında şiddetli çatışmalar meydana geliyor.

Silahlı çeteler de bu çatışmalardan yararlanarak saldırılar düzenliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adam Abu

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