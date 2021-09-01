Nijerya'da güvenlik gerekçesiyle bidonlarla benzin satışı yasaklandı
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Nijerya'da güvenlik gerekçesiyle bidonlarla benzin satışı yasaklandı

Nijerya'da güvenlik gerekçesiyle bidonlarla benzin satışı yasaklandı
Anadolu Ajansı / Adam Abu - Haberler | Güncel

Nijerya'nın kuzeyinde devam devam eden güvenlik sorunlarıyla mücadele kapsamında 4 eyalette benzin satışları sınırlandırıldı.

Nijerya'nın kuzeyinde devam devam eden güvenlik sorunlarıyla mücadele kapsamında 4 eyalette benzin satışları sınırlandırıldı.

Ülkenin Katsina, Niger, Zamfara ve Kaduna eyaletlerinde sık sık motosikletle düzenlenen saldırıları engellemek için bidonlarda benzin satışını da içeren bazı yasaklar getirildi.

Katsina Valisi Aminu Bello Masari, yaptığı yazılı açıklamada, eyalette bidonlarda benzin satışının yasaklandığını ve sadece iki benzin istasyonunun bir süreliğine açık kalacağını belirtti.

Eyaletin bazı kara yolların geçici olarak kapatıldığı bilgisini paylaşan Masari, hayvan pazarının kapalı kalacağını ve hayvanların eyaletten taşınmasının yasaklandığını kaydetti.

Güvenlik Uzmanı Dr. Yahuza Ahmad Getso, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ülkenin kuzeyindeki bazı eyaletlerde motosiklet kullanımının yasaklanmasına rağmen silahlı saldırıların arttığını söyledi.

Getso, eyalet hükümetin aldığı önlemlerin doğru olduğunu belirterek, "Bu kararla en azından saldırıları durdurulabilir." dedi.

Motosiklet yasaklanmıştı

Ülkede son zamanlarda silahlı kişilerin, motosikletlerle saldırılar düzenlemesi nedeniyle bazı eyaletlerde motosiklet kullanımı yasaklanmıştı.

Nijerya'da hayvancılık yapan Fulaniler ile çiftçilikle uğraşan bazı kabileler arasında şiddetli çatışmalar yaşanabiliyor.

Hayvanlarını otlatmak için ülkenin güneyine göç eden Fulaniler, çiftçilerin hayvanlarını çalmaya çalıştığını ve kendilerine saldırdığını iddia ediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adam Abu

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