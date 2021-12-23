Nijerya'da günlük Kovid-19 vaka sayısı en yüksek seviyeye ulaştı

Nijerya'da son 24 saat içinde tespit edilen Kovid-19 vaka sayısı 4 bin 35'e çıkarak salgının başından bu yana en yüksek rakam olarak kayda geçti.

Nijerya Hastalık Kontrol Merkezinden (NCDC) yapılan açıklamaya göre, ülkede Kovid-19'un Omicron varyantı tespit edildikten sonra günlük vakalarda artış yaşanmaya başladı.

Ülkenin 15 eyaletinde son 24 saatte 5 bin 700 test yapıldı, 4 bin 35 kişide virüse rastlandı. Ülkede salgının başladığı şubat 2020'den bu yana en yüksek günlük vaka sayısına ulaşıldı.

Delta ve Omicron varyantlarının ardından son iki hafta içinde Kovid-19 vakalarının yüzde 500 artış gösterdiği ülkede, son 24 saatte virüs nedeniyle 2 kişi yaşamını yitirdi.

Yaklaşık 206 milyon nüfuslu ülkede salgının başından bu yana 231 bin 413 kişi hastalığa yakalandı, 2 bin 991 kişi hayatını kaybetti.

Nijerya'da 5 Mart'ta başlayan aşılama kampanyasında bugüne kadar yaklaşık 10 milyon kişi aşı oldu.

AA / Adam Abu - Son Dakika Haberleri

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