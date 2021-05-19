Nijerya'da greve katılan hemşireler ve akademisyenler işten çıkarıldı
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Nijerya'da greve katılan hemşireler ve akademisyenler işten çıkarıldı

Nijerya'da greve katılan hemşireler ve akademisyenler işten çıkarıldı
Anadolu Ajansı / Adam Abu - Haberler | Güncel

Nijerya'nın Kaduna eyaletinde greve katılan hemşireler ve akademisyenlerin işten çıkarıldığı bildirildi.

Nijerya'nın Kaduna eyaletinde greve katılan hemşireler ve akademisyenlerin işten çıkarıldığı bildirildi.

Kaduna Valisi Nasir Ahmad el-Rufai, eyalette işçilerin başlattığı grev sırasında Barau Dikko Eğitim Hastanesindeki hemşirelerin bir kuluçka makinesindeki iki günlük bebeğin oksijen kaynağını kestiklerini belirtti.

Bu eylemi yapan hemşirelerin işten çıkarıldığını aktaran el-Rufai, hemşirelerin cinayete teşebbüsten yargılanmak üzere Adalet Bakanlığına teslim edildiğini kaydetti.

El-Rufai, ayrıca grev nedeniyle işe gitmeyen tüm akademisyenlerin de işten çıkarıldığını ifade etti.

Kaduna eyaletinde işçilerin maaşlarını alamadıkları gerekçesiyle iki gündür sürdürdükleri grev nedeniyle elektrikler kesildi.

Eyaletteki işçiler, Nijerya İşçi Konfederasyonunun (NLC) ve Ticaret Birliği Kongresinin (TUC) çağrısıyla dün gösteri düzenlemişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adam Abu

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