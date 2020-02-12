Nijerya'da geçen sene yetersiz beslenme nedeniyle 1115 çocuk öldü

12.02.2020 13:00 | Son Güncelleme: 12.02.2020 13:00

Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın kuzeydoğusunda, terör örgütü Boko Haram'ın faaliyet gösterdiği Borno eyaletinde geçen sene 1115 çocuk, yetersiz beslenme nedeniyle öldü.

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) Beslenme Sektörü Koordinatörü Simon Karanja, yaptığı açıklamada, yetersiz beslenme nedeniyle hayatını kaybeden çocukların çoğunun 5 yaşın altında olduğunu, 138 bin 236 çocuğun, Akut Yetersiz Beslenme Merkezlerinde tedavi edildiğini belirtti.

Eyalette özellikle kamplardaki çocukların, yetersiz beslenmenin yanı sıra çeşitli salgın hastalıklarla da karşı karşıya bulunduğunu vurgulayan Karanja, örgütün saldırılar düzenlediği Borno'da, geçen yıl 1115 çocuğun yetersiz beslenmeden dolayı yaşamını yitirdiğini bildirdi.

Karanja, Nijerya hükümeti ile UNICEF iş birliğinde 2020 programı kapsamında, tedaviye ihtiyacı olan 533 bin çocuğun hedef alındığını, 138 bin çocuğun ise yetersiz beslenme nedeniyle tedavi göreceğini kaydetti.

Nijerya'da yaklaşık 35 milyon çocuk, Boko Haram saldırıları nedeniyle yetersiz beslenmeden muzdarip.

Kaynak: AA