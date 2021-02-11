Nijerya'da geçen sene polis şiddetine karşı düzenlenen protestolara tekrar izin verilmeyecek
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Nijerya'da geçen sene polis şiddetine karşı düzenlenen protestolara tekrar izin verilmeyecek

11.02.2021 20:29 | Son Güncelleme: 11.02.2021 20:32
Nijerya'da geçen sene polis şiddetine karşı düzenlenen protestolara tekrar izin verilmeyecek

Nijerya hükümeti, ülkede geçen sene polis bünyesinde oluşturulan Özel Hırsızlıkla Mücadele Ekibine (SARS) karşı düzenlenen protestoların tekrar yapılmasına izin verilmeyeceğini bildirdi.

Nijerya hükümeti, ülkede geçen sene polis bünyesinde oluşturulan Özel Hırsızlıkla Mücadele Ekibine (SARS) karşı düzenlenen protestoların tekrar yapılmasına izin verilmeyeceğini bildirdi.

Lagos Eyaleti Emniyet Müdürü Hakeem Odumosu, gazetecilere yaptığı açıklamada, ülkede geçen sene düzenlenen ve onlarca kişinin hayatını kaybettiği SARS protestolarının yeniden başlamasına izin verilmeyeceğini belirtti.

Polis karşıtı gösterilerin tekrar düzenlenmesinin planlandığını aktaran Odumosu, vatandaşların güvenliğini ve hayatını tehdit edecek herhangi bir kalabalığa izin verilmeyeceğinin altını çizdi.

Odumosu, "Nijerya halkı, birçok can ve mal kaybına neden olan bir önceki SARS şiddetinin acısını hala yaşıyor, bu nedenle aynı şeyin tekrar olmasına izin vermek mantıklı değil." dedi.

Ülke genelinde 2020'de yapılan gösteriler

Nijerya'nın Delta eyaletinde 4 Ekim 2020'de bir gencin SARS polis birimince öldürülmesi üzerine, sosyal medyada ünlüler ve aktivistlerin çağrısıyla Lagos ve başkentte başlatılan gösteriler, ülke geneline yayılmıştı.

Ülkedeki protestolarda en az 90 kişi yaşamını yitirmiş, yüzlerce kişi yaralanmıştı.

Edo, Lagos ve Ondo eyaletlerinde protestolar sırasında cezaevlerine düzenlenen baskınlarda, 2 binden fazla mahkum firar etmişti.

Ülkede protestolar nedeniyle farklı bölgelere askerler konuşlandırılmış, Lagos, Edo ve Rivers'ın da arasında bulunduğu 17 eyalette sokağa çıkma yasağı ilan edilmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adam Abu

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Bülent Turan Muharrem İnce Meral Akşener Mustafa Şentop Temel Karamollaoğlu
Magazin Sezen Aksu Cem Yılmaz Hande Erçel Burcu Biricik
Spor Ali Koç Ozan Tufan Metin Oktay Cüneyt Çakır Abdullah Avcı
Tüm Haberler Kar Milli İntihar England
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Nijerya'da geçen sene polis şiddetine karşı düzenlenen protestolara tekrar izin verilmeyecek - Son Dakika Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.2.2021 20:34:12. #1.15#
title