Nijerya'da geçen sene polis şiddetine karşı düzenlenen protestolara tekrar izin verilmeyecek

Nijerya hükümeti, ülkede geçen sene polis bünyesinde oluşturulan Özel Hırsızlıkla Mücadele Ekibine (SARS) karşı düzenlenen protestoların tekrar yapılmasına izin verilmeyeceğini bildirdi.

Lagos Eyaleti Emniyet Müdürü Hakeem Odumosu, gazetecilere yaptığı açıklamada, ülkede geçen sene düzenlenen ve onlarca kişinin hayatını kaybettiği SARS protestolarının yeniden başlamasına izin verilmeyeceğini belirtti.

Polis karşıtı gösterilerin tekrar düzenlenmesinin planlandığını aktaran Odumosu, vatandaşların güvenliğini ve hayatını tehdit edecek herhangi bir kalabalığa izin verilmeyeceğinin altını çizdi.

Odumosu, "Nijerya halkı, birçok can ve mal kaybına neden olan bir önceki SARS şiddetinin acısını hala yaşıyor, bu nedenle aynı şeyin tekrar olmasına izin vermek mantıklı değil." dedi.

Ülke genelinde 2020'de yapılan gösteriler

Nijerya'nın Delta eyaletinde 4 Ekim 2020'de bir gencin SARS polis birimince öldürülmesi üzerine, sosyal medyada ünlüler ve aktivistlerin çağrısıyla Lagos ve başkentte başlatılan gösteriler, ülke geneline yayılmıştı.

Ülkedeki protestolarda en az 90 kişi yaşamını yitirmiş, yüzlerce kişi yaralanmıştı.

Edo, Lagos ve Ondo eyaletlerinde protestolar sırasında cezaevlerine düzenlenen baskınlarda, 2 binden fazla mahkum firar etmişti.

Ülkede protestolar nedeniyle farklı bölgelere askerler konuşlandırılmış, Lagos, Edo ve Rivers'ın da arasında bulunduğu 17 eyalette sokağa çıkma yasağı ilan edilmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adam Abu