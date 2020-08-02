Nijerya'da geçen ay 80 silahlı çete üyesi öldürüldü
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Nijerya'da geçen ay 80 silahlı çete üyesi öldürüldü

Nijerya'nın kuzeybatısında, çobanlar ile çiftçiler arasında çatışmaların yaşandığı bölgelerde geçen ay düzenlenen operasyonlarda silahlı çete üyesi 80 kişi öldürüldü.

Nijerya'da geçen ay 80 silahlı çete üyesi öldürüldü
02.08.2020 04:17 | Son Güncelleme: 02.08.2020 04:34

Nijerya'nın kuzeybatısında, çobanlar ile çiftçiler arasında çatışmaların yaşandığı bölgelerde geçen ay düzenlenen operasyonlarda silahlı çete üyesi 80 kişi öldürüldü.

Savunma Bakanlığı Sözcü Vekili Bernard Onyeuko, basın mensuplara yaptığı açıklamada, geçen ay Zamfara, Katsina ve Sokoto eyaletlerinde silahlı çete üyelerine yönelik operasyonlar düzenlendiğini belirtti.

Onyeuko, operasyonlarda 80 çete üyesinin etkisiz hale getirildiğini, çok sayıda çete üyesinin de yaralı olarak kaçtığını kaydetti.

Operasyonlarda 47 çete üyesinin yakalandığını aktaran Onyeuko, çetelerin çaldığı bine yakın büyükbaş hayvanın yanı sıra 23 silah ve önemli mühimmatın de ele geçirildiğini söyledi.

Onyeuko, ayrıca silahlı çetelerin rehin aldığı 14 kişinin de kurtarıldığı bilgisini paylaştı.

Hayvancılıkla meşgul olan Fulaniler ile çiftçilikle geçinen bazı kabileler arasında zaman zaman şiddetli çatışmalar yaşanıyor.

Hayvanlarını otlatmak için ülkenin güneyine göç eden Fulaniler, çiftçilerin kendilerine saldırdığını iddia ediyor. Fulaniler, otlattıkları hayvanlarını çiftçilerin çalmaya çalıştığını öne sürüyor.

Kaynak: AA

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