Nijerya'da geçen ay 642 kişi, silahlı çetelerin elinden kurtarıldı
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Nijerya'da geçen ay 642 kişi, silahlı çetelerin elinden kurtarıldı

07.01.2021 12:13 | Son Güncelleme: 07.01.2021 12:16
Nijerya'da geçen ay 642 kişi, silahlı çetelerin elinden kurtarıldı

Batı Afrika ülkelerinden Nijerya'da, silahlı çetelere yönelik aralık ayında düzenlenen operasyonlarda, fidye için kaçırılan 642 kişinin kurtarıldığı bildirildi.

Batı Afrika ülkelerinden Nijerya'da, silahlı çetelere yönelik aralık ayında düzenlenen operasyonlarda, fidye için kaçırılan 642 kişinin kurtarıldığı bildirildi.

Nijerya Ordusu Medya Operasyonları Direktörü General Benard Onyeuko, gazetecilere, 1-31 Aralık 2020'de düzenlenen operasyonlarda 220 çete üyesinin öldürüldüğünü açıkladı.

Onyeuko, "Ülkenin kuzeybatısında silahlı çetelere yönelik operasyonlarda 642 kişi kurtarıldı." dedi.

Bölgede barış ve istikrarı sağlamak için çalışmalara devam ettiklerini kaydeden Onyeuko, çetelere ait 197 yerleşim yerinin de imha edildiği bilgisini paylaştı.

Nijerya'nın kuzeydoğusu yasa dışı silahlı çeteler nedeniyle büyük bir güvenlik kriziyle karşı karşıya bulunuyor. Çeteler, fidye için insan kaçırma, soygun, öldürme dahil birçok suça karışıyor.

Silahlı saldırıların, ülkenin en güvenli bölgesi kabul edilen kuzeybatı eyaletlerinde gerçekleşmesi dikkati çekiyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Kavak

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