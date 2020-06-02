Nijerya'da geçen ay 252 kişi öldürüldü Batı Afrika ülkesi Nijerya'da geçen ay yaşanan şiddet olaylarında 252 kişi yaşamını yitirdi.

Batı Afrika ülkesi Nijerya'da geçen ay yaşanan şiddet olaylarında 252 kişi yaşamını yitirdi.

Ulusal basında çıkan haberlerde, ülkede mayısta terör örgütü Boko Haram ve silahlı çetelerin saldırılarında 252 kişinin hayatını kaybettiği, yüzlerce kişinin yaralandığı belirtildi.

Bu süre zarfında ülkenin farklı bölgelerinde 68 kişinin kaçırıldığı da ifade edildi.

Son bir ayda Boko Haram'ın rehin aldığı 436 kişinin kurtarıldığı kaydedilen haberlerde, yaklaşık 2 bin Boko Haram ve silahlı çete üyesinin etkisiz hale getirildiği bilgisi yer aldı.

2009'dan itibaren 20 binden fazla kişi hayatını kaybetti

Nijerya'da 2000'li yılların başından bu yana varlık gösteren terör örgütü Boko Haram'ın 2009'dan itibaren düzenlediği kitlesel şiddet eylemlerinde 20 binden fazla kişi öldü.

Örgüt, 2015'ten bu yana ülkenin sınır komşuları Kamerun, Çad ve Nijer'de de saldırılar gerçekleştirdi. Örgütün, Çad Gölü Havzası'ndaki saldırılarında en az 2 bin kişi hayatını kaybetti.

Kaynak: AA