Nijerya'da, gazeteci Sowore devlet başkanlığına adaylığını açıkladı

Nijerya'da devrim çağrısı yapan aktivist ve gazeteci Omoyele Sowore, 2023'te yapılacak devlet başkanlığı seçiminde de adaylığını açıkladı.

Sowore, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, ülkenin içinde bulunduğu olumsuz durum nedeniyle vizyoner bir lidere ihtiyaç olduğunu belirtti.

Devlet başkanlığı seçiminde aday olmak istediğini duyuran Sowore, seçildiğinde ülke için daha iyi planları olduğunu söyledi.

Nijerya'da devrim çağrısı

2019'daki devlet başkanlığı seçimlerinde de aday olan Sowore, seçimlerin güvenilir olmadığını gerekçe göstererek devrim çağrısı yapmıştı.

Sowore, Devlet Başkanı Muhammed Buhari hakkında yanlış ve hakaret içeren bilgileri paylaştığı ve kara para akladığı suçlamasıyla tutuklanmıştı.