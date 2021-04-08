Nijerya'da fidye için kaçırılan iki Çinli madenci kurtarıldı

Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın güneybatısındaki Osun eyaletinde fidye için kaçırılan iki Çinli madencinin kurtarıldığı bildirildi.

Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın güneybatısındaki Osun eyaletinde fidye için kaçırılan iki Çinli madencinin kurtarıldığı bildirildi.

Osun Eyaleti Polis Sözcüsü Yemisi Opalola, yerel basına yaptığı açıklamada, dün henüz kimliği belirlenemeyen silahlı kişilerin eyaletin Okepa/Itikan köyündeki bir altın madeninde iki Çinli madenciyi kaçırmasının ardından kurtarma operasyonu düzenlendiğini belirtti.

Opalola, polis ve Sivil Ortak Görev Gücü'nün iş birliğinde iki Çinlinin kurtarıldığını kaydetti.

Kurtarılan Çinlilerin sağlık durumlarının iyi olduğunu aktaran Opalola, silahlı kişilerin yakalanması için çalışmaların sürdüğünü ifade etti.

Silahlı kişiler, dün kaçırdığı Çinlilerin serbest bırakması karşılığında 10 milyon naira (yaklaşık 214 bin lira) fidye istemişti.

Osun eyaletinde iki ay önce silahlı kişilerin düzenlediği saldırıda üç Çinli kaçırılmış, bir güvenlik görevlisi öldürmüştü.

Nijerya'nın birçok eyaletinde fidye için insan kaçırmanın cezası idam olsa da bu tarz olayların önüne geçilemiyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adam Abu