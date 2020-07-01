Nijerya'da fidye için kaçırılan 9 kişi kurtarıldı
Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın Ondo eyaletinde, silahlı kişiler tarafından kaçırılan 9 kişi operasyonla kurtarıldı.
01.07.2020 19:33 | Son Güncelleme: 01.07.2020 20:55
Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın Ondo eyaletinde, silahlı kişiler tarafından kaçırılan 9 kişi operasyonla kurtarıldı.
Ondo Eyalet Polis Sözcüsü Tee-Leo Ikoro, basına yaptığı açıklamada, eyaletin Isua Akoko bölgesinde cumartesi sabah saatlerinde silahlı kişilerin fidye için 9 kişiyi kaçırdığını belirtti.
Ikoro, rehinelerin, polisin düzenlediği operasyonda kurtarıldığını kaydetti.
Kurtarılanların sağlık durumlarının iyi olduğunu ifade eden Ikoro, operasyonda 3 silahlı çete üyesinin de yakalandığını söyledi.
Nijerya'da insan kaçırma suçu idamla cezalandırılıyor, buna rağmen fidye için kaçırma olaylarına sıkça rastlanıyor.
Kaynak: AA