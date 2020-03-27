Nijerya'da fidye için 23 kişi kaçırıldı Batı Afrika ülkelerinden Nijerya'nın Niger eyaletinde 23 kişi fidye için kaçırıldı.

Batı Afrika ülkelerinden Nijerya'nın Niger eyaletinde 23 kişi fidye için kaçırıldı.

Ulusal basında çıkan haberlere göre, eyaletteki Minna-Katsina kara yolunda kimliği henüz belirlenemeyen kişilerce yolcu otobüsüne baskın düzenlendi.

Baskında aralarında 12'si çocuk olmak üzere 23 kişi kaçırıldı, çok sayıda kişi yaralandı.

Niger Polis Sözcüsü Wasiu Abiodun, olayı doğrulayarak, bölgeye güvenlik güçlerinin sevk edildiğini belirtti.

Abiodun, bölgede başlatılan soruşturmalarda silahlı kişilerin, kaçırdığı kişilerin serbest bırakılması karşılığında 40 milyon naira (yaklaşık 667 bin lira) fidye istediklerini kaydetti.

Nijerya'nın birçok eyaletinde fidye için insan kaçırmanın cezası idam olsa da bu tarz olayların önüne geçilemiyor.

Kaynak: AA