Nijerya'da etnik çatışmalarda 15 kişi hayatını kaybetti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Nijerya'da etnik çatışmalarda 15 kişi hayatını kaybetti

Anadolu Ajansı / Adam Abu - Haberler | Güncel
Nijerya'da etnik çatışmalarda 15 kişi hayatını kaybetti

Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın Gombe eyaletinde iki etnik grup arasında yaşanan çatışmalarda 15 kişi hayatını kaybetti.

Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın Gombe eyaletinde iki etnik grup arasında yaşanan çatışmalarda 15 kişi hayatını kaybetti.

Gombe Eyaleti Valisi Inuwa Yahaya, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, eyaletin Balanga bölgesinde Lunguda ve Waja etnik grupları arasında şiddet olayları yaşandığını belirtti.

Yahaya, çatışmalarda 15 kişinin yaşamını yitirdiğini, çok sayıda kişinin yaralandığını kaydetti.

Çatışmalarda çok sayıda evin de kundaklandığını aktaran Yahaya, yüzlerce kişinin korkudan evlerini terk ettiğini ifade etti.

Eyalette devam eden çatışmalar nedeniyle sokağa çıkma yasağı ilan edilmişti.

Gombe eyaletinde farklı gruplar arasında doğal kaynakların paylaşılamaması nedeniyle zaman zaman şiddet olayları yaşanıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adam Abu

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Ziya Selçuk Mustafa Şentop Mustafa Destici Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Müjde Ar Damla Sönmez Demet Akalın Canan Ergüder
Spor Cenk Tosun Caner Erkin Gökhan Gönül Abdullah Avcı Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Abd Adana
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Nijerya'da etnik çatışmalarda 15 kişi hayatını kaybetti
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 15.4.2021 01:13:01. #1.14#

title