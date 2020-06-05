Nijerya'da etnik çatışma: 11 ölü
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Nijerya'da etnik çatışma: 11 ölü

Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın Taraba eyaletinde iki etnik grup arasında çıkan çatışmada 11 kişi hayatını kaybetti.

Nijerya'da etnik çatışma: 11 ölü
05.06.2020 20:39 | Son Güncelleme: 05.06.2020 20:39

Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın Taraba eyaletinde iki etnik grup arasında çıkan çatışmada 11 kişi hayatını kaybetti.

Ulusal basında yer alan haberlere göre, eyaletin Bali bölgesinde Tiv ve Juku etnik grupları arasında yaşanan şiddet olaylarında 11 kişi yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi yaralandı.

Çok sayıda evin kül olduğu çatışmada, yüzlerce kişi korkudan evlerini terk etmek zorunda kaldı.

Öte yandan, Taraba Eyalet Polis Sözcüsü David Misal, olayı doğruladı ancak ölü ve yaralı sayısı hakkında bilgi vermedi.

Misal, bölgeye güvenlik güçlerinin sevk edildiğini ve olayların kontrol altına alındığını ifade etti.

Taraba eyaletinde farklı gruplar arasında doğal kaynakların paylaşılamaması nedeniyle zaman zaman şiddet olayları yaşanıyor.

Bölgede iki ay önce yaşanan çatışmalarda 15 kişi yaşamını yitirmiş, birçok ev kundaklanmıştı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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