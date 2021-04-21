Nijerya'da eski Zamfara valisine yolsuzluk soruşturması

Nijerya'nın eski Zamfara Valisi Abdulaziz Yari, yolsuzluk ve dolandırıcılık suçlamasıyla yeniden gözaltına alındı.

Nijerya'nın eski Zamfara Valisi Abdulaziz Yari, yolsuzluk ve dolandırıcılık suçlamasıyla yeniden gözaltına alındı.

Nijerya Ekonomi ve Finansal Suçlar Komisyonundan (EFCC) yapılan açıklamada, eski Zamfara Valisi Yari'nin, yolsuzluk ve dolandırıcılık gerekçesiyle Sokoto eyaletinde gözaltına alındığı duyuruldu.

Adını açıklamak istemeyen EFCC yetkilisi, yerel basına yaptığı açıklamada, ülkede Yari'nin adına kurulan şirketler hakkında soruşturmalar başlatıldığını belirterek "Onunla (Yari) ilgili çok suçlama var; bir hafta veya daha uzun üzere gözaltında tutmayı umuyoruz." dedi.

Şubat ayında gözaltına alınan Yari'nin, 673 bin doları zimmetine geçirdiği tespit edilmişti. Yari, daha sonra serbest bırakılmıştı.

EFCC, ülkede artan yolsuzluğa karşı mücadele amacıyla 2003'te Nijerya Devlet Başkanı Muhammed Buhari tarafından kurulmuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adam Abu