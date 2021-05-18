Nijerya'da eski Kwara Valisi yolsuzluk suçlaması nedeniyle yeniden gözaltına alındı
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Nijerya'da eski Kwara Valisi yolsuzluk suçlaması nedeniyle yeniden gözaltına alındı

Nijerya'da eski Kwara Valisi yolsuzluk suçlaması nedeniyle yeniden gözaltına alındı
Anadolu Ajansı / Adam Abu - Haberler | Güncel

Nijerya'nın eski Kwara Valisi Abdulfatah Ahmed, yolsuzluk ve dolandırıcılık suçlamasıyla yeniden gözaltına alındı.

Nijerya'nın eski Kwara Valisi Abdulfatah Ahmed, yolsuzluk ve dolandırıcılık suçlamasıyla yeniden gözaltına alındı.

Nijerya Ekonomi ve Finansal Suçlar Komisyonu (EFCC) Sözcüsü Wilson Uwujaren, eski Kwara Valisi Ahmed'in yolsuzluk ve dolandırıcılık gerekçesiyle gözaltına alındığını belirtti.

Adını açıklamak istemeyen bir EFCC yetkilisi de yerel basına yaptığı açıklamada, Ahmed'in başkent Abuja'da gözaltına alındığını ve hakkında soruşturma başlatıldığını söyledi.

Ahmed, 2011-2019 yıllarında Nijerya Merkez Bankası tarafından bölgedeki küçük ölçekli işletmelerin desteklenmesi amacıyla gönderilen 3,7 milyar doları zimmetine geçirmekle suçlanıyor.

Ocak ayında gözaltına alınan Ahmed'in, 995 bin doları zimmetine geçirdiği tespit edilmişti. Ahmed, daha sonra serbest bırakılmıştı.

EFCC, ülkede artan yolsuzluğa karşı mücadele amacıyla 2003'te Nijerya Devlet Başkanı Muhammed Buhari tarafından kurulmuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adam Abu

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