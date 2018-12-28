Nijerya'da Eski Devlet Başkanı Shagari Hayatını Kaybetti

Nijerya'da Eski Devlet Başkanı Shagari Hayatını Kaybetti

Nijerya'da, eski Devlet Başkanlarından Usman Shehu Shagari, tedavi gördüğü hastanede 93 yaşında hayatını kaybetti.

Nijerya'da Eski Devlet Başkanı Shagari Hayatını Kaybetti

Nijerya'da, eski Devlet Başkanlarından Usman Shehu Shagari, tedavi gördüğü hastanede 93 yaşında hayatını kaybetti.

Shagari'nin torunlarından Bello Shagari, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Üzülerek açıklamalıyım ki dedem Shagari, başkent Abuja'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti." ifadelerini kullandı.


Shagari, 1979-1983 yıllarında Nijerya'da devlet başkanlığı görevini yürütmüştü.

Kaynak: AA
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