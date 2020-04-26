Nijerya'da eski Borno valisinin konvoyuna Boko Haram saldırısı: 5 ölü Nijerya'nın kuzeydoğusunda terör örgütü Boko Haram'ın eski Borno eyalet valisi Ali Modu Sheriff'in konvoyuna düzenlediği saldırıda 5 kişi hayatını kaybetti.

Nijerya'nın kuzeydoğusunda terör örgütü Boko Haram'ın eski Borno eyalet valisi Ali Modu Sheriff'in konvoyuna düzenlediği saldırıda 5 kişi hayatını kaybetti.

Ulusal basında çıkan haberlere göre, eski vali Sheriff'in de içinde bulunduğu konvoy, Abuja'dan Maiduguri'ye giderken Auno bölgesinde Boko Haram'ın saldırısına uğradı.

Saldırıda 2 polis, 2 sivil ve 1 asker yaşamını yitirirken, çok sayıda kişi yaralandı.

Babasının cenazesi için Auno bölgesine gitmeye çalışan Sheriff'in yara almadan kurtulduğu saldırıda, iki araç zarar gördü.

Sheriff'in, Boko Haram ile bağlantısı olduğu iddia ediliyordu. Sheriff, ilk defa örgütün saldırısına uğramış oldu.

Nijerya'da 2000'li yılların başından bu yana varlık gösteren terör örgütü Boko Haram'ın 2009'dan itibaren düzenlediği kitlesel şiddet eylemlerinde 20 binden fazla kişi öldü.

Terör örgütü, 2015'ten bu yana ülkenin sınır komşuları Kamerun, Çad ve Nijer'de de saldırılar düzenledi. Örgütün, Çad Gölü Havzası'ndaki saldırılarında en az 2 bin kişi hayatını kaybetti.

Kaynak: AA