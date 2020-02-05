Nijerya'da enerji santralinde yangın
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Nijerya'da enerji santralinde yangın

Nijerya'da enerji santralinde yangın çıktı.

05.02.2020 12:37 | Son Güncelleme: 05.02.2020 12:37
Nijerya'da enerji santralinde yangın

'da enerji santralinde yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda ekibi sevk edilirken; yangının çıkış nedeninin henüz belirlenemediği belirtildi.

Yangın, Nijerya'nın İbadan kentindeki İbadan Elektrik Dağıtım Şirketi'ne (IBEDC) ait enerji santralinde çıktı. Çok sayıda ekibi ve aracı yangının çıktığı santralin bulunduğu bölgeye sevk edildi. Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemezken, ekiplerinin müdahalesi sonrası incelemelerin yapılacağı bildirildi.

Görüntü Dökümü

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-Yükselen alevler-Yükselen siyah dumanın görüntüsü-Çevrede yangını izleyen kalabalık

-İtfaiye araçları


Kaynak: DHA
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