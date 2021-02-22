Nijerya'da düzenlenen silahlı saldırılarda 6 kişi öldürüldü, 19 kişi kaçırıldı
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Nijerya'da düzenlenen silahlı saldırılarda 6 kişi öldürüldü, 19 kişi kaçırıldı

22.02.2021 12:15 | Son Güncelleme: 22.02.2021 12:18
Nijerya'da düzenlenen silahlı saldırılarda 6 kişi öldürüldü, 19 kişi kaçırıldı

Batı Afrika ülkesi Nijerya'da Kaduna ve Katsina eyaletlerinde gerçekleştirilen silahlı saldırılarda 6 kişi hayatını kaybetti, 19 kişi kaçırıldı.

Batı Afrika ülkesi Nijerya'da Kaduna ve Katsina eyaletlerinde gerçekleştirilen silahlı saldırılarda 6 kişi hayatını kaybetti, 19 kişi kaçırıldı.

Ulusal basında çıkan haberlere göre, motosikletli kişiler, Kaduna eyaletine bağlı Kajuru bölgesine silahlı saldırı düzenledi.

Saldırıda 5 kişi yaşamını yitirdi, 9 kişi kaçırıldı ve çok sayıda ev kundaklandı.

Kaduna Eyaleti İç Güvenlik ve İçişleri Komiseri Samuel Aruwan yaptığı açıklamada, bölgeye güvenlik güçlerinin sevk edildiğini ve olayla ilgili soruşturma başlatıldığını belirtti.

Katsina eyaletinde ise silahlı kişilerin düzenlediği saldırıda 1 kişi yaşamını yitirdi, 10 kadın kaçırıldı.

Motosiklet yasaklanmıştı

Ülkede son zamanlarda silahlı kişilerin, motosikletlerle saldırılar düzenlemesi nedeniyle bazı eyaletlerde motosiklet kullanımı yasaklanmıştı.

Hayvancılık yapan Fulaniler ile çiftçilikle uğraşan bazı kabileler arasında şiddetli çatışmalara sahne oluyor. Son olarak üç hafta önce silahlı kişilerin düzenlediği saldırıda 23 kişi öldürülmüştü.

Hayvanlarını otlatmak için ülkenin güneyine göç eden Fulaniler, çiftçilerin hayvanlarını çalmaya çalıştığını ve kendilerine saldırdığını iddia ediyor.

Silahlı çeteler de bu çatışmalardan yararlanarak saldırılar düzenliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adam Abu

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