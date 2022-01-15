Nijerya'da düzenlenen silahlı saldırıda 13 köylü yaşamını yitirdi - Haberler
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Nijerya'da düzenlenen silahlı saldırıda 13 köylü yaşamını yitirdi

Nijerya'da düzenlenen silahlı saldırıda 13 köylü yaşamını yitirdi
AA / Adam Abu - Haberler | Güncel

Batı Afrika ülkesi Nijerya'da düzenlenen silahlı saldırıda 13 köylünün hayatını kaybettiği bildirildi.

Batı Afrika ülkesi Nijerya'da düzenlenen silahlı saldırıda 13 köylünün hayatını kaybettiği bildirildi.

Niger Eyaleti Polis Sözcüsü Wasiu Abiodun, silahlı kişilerin eyaletin Nakundna köyünde tarlada çalışan çiftçilere saldırdığını belirtti.

Abiodun, saldırıda 13 kişinin yaşamını yitirdiğini, çok sayıda kişinin yaralandığını ifade etti.

Yaralıların hastaneye kaldırıldığını belirten Abiodun, bölgeye güvenlik güçlerinin sevk edildiğini ve soruşturma başlatıldığını bildirdi.

Ulusal basında çıkan haberlerde, saldırıda 37 kişinin öldüğü kaydedildi.

Motosiklet kullanımı yasaklanmıştı

Ülkede, silahlı kişilerin motosikletlerle saldırılar düzenlemesi nedeniyle bazı eyaletlerde motosiklet kullanımı yasaklanmıştı.

Bölgede zaman zaman hayvancılıkla uğraşan Fulaniler ile çiftçilik yapan bazı kabileler arasında şiddetli çatışmalar yaşanıyor.

Hayvanlarını otlatmak için ülkenin güneyine göç eden Fulaniler, çiftçilerin hayvanlarını çalmaya çalıştığını ve kendilerine saldırdığını iddia ediyor.

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AA / Adam Abu - Son Dakika Haberleri
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