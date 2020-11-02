Nijerya'da DTÖ Genel Direktörlüğüne aday olan Okonjo-Iweala için dua çağrısı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Nijerya'da DTÖ Genel Direktörlüğüne aday olan Okonjo-Iweala için dua çağrısı

02.11.2020 19:35 | Son Güncelleme: 02.11.2020 19:38
Nijerya'da DTÖ Genel Direktörlüğüne aday olan Okonjo-Iweala için dua çağrısı

Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) Genel Direktörlüğüne aday olan Nijeryalı Ngozi Okonjo-Iweala'ya destek için dua çağrısı yapıldı.

Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) Genel Direktörlüğüne aday olan Nijeryalı Ngozi Okonjo-Iweala'ya destek için dua çağrısı yapıldı.

Nijerya Kadın Toplulukları Konseyi Başkanı Laraba Shoda, yaptığı açıklamada, eski Nijerya Maliye Bakanı Okonjo-Iweala'nın DTÖ Genel Direktörü seçilmesi için Nijerya ve Afrika genelinde dua yapılmasını istedi.

Okonjo-Iweala'nın seçilmesi durumunda bu pozisyona gelen ilk Afrikalı ve ilk kadın olacağının altını çizen Shoda, "Süphesiz, Okonjo-Iweala Nijeryalı kadınlara, Afrikalı kadınlara ve dünyanın her yerindeki kadınlara parlayan ve umut ışığıdır. Duamız şu ki 9 Kasım geldiğinde Okonjo-Iweala oy birliğiyle DTÖ'nün genel direktörü ilan edilecek." ifadesini kullandı.

Güney Koreli Yoo Myung-hee ile yarışıyor

DTÖ Genel Direktörü'nü belirleme sürecinde son tura kalan Okonjo-Iweala ile Güney Kore'den Yoo Myung-hee, DTÖ tarihinde ilk kadın direktör olmak için yarışıyor.

Avrupa Birliği'nin (AB) üyelerinin çoğu DTÖ Genel Direktörlüğü için Okonjo-Iweala'ya desteklerken, ABD heyeti ise ikinci tur sonunda finale kalan diğer aday Myung-hee'yi destekledi.

DSÖ Genel Direktörlüğü kararının oy birliğiyle alınması gerekiyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adam Abu

İlgili Haberler

- Meclis toplantısında depremzedeler için dua
- Meclis toplantısında depremzedeler için dua
5 yıldır ayakta olan kumdan Keops Piramidi, Guinness'e aday
5 yıldır ayakta olan kumdan Keops Piramidi, Guinness'e aday
Gürcistan'daki genel seçim sonuçlarını kabul etmeyen muhalefetten erken seçim çağrısı
Gürcistan'daki genel seçim sonuçlarını kabul etmeyen muhalefetten erken seçim çağrısı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Mevlana Donald Trump Mesut Yılmaz İlham Aliyev Geert Wilders
Magazin Alişan Danla Bilic Çağla Şıkel İkbal Gürpınar
Spor Falcao Erol Bulut Mbaye Diagne Dorukhan Toköz Emre Belözoğlu
Daha Fazla Kız Bakan İzmir Deprem
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Nijerya'da DTÖ Genel Direktörlüğüne aday olan Okonjo-Iweala için dua çağrısı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 2.11.2020 19:42:45. #1.14#
title