Nijerya'da doktorlar maaşlarını alamadıkları gerekçesiyle 1 Nisan'da başlattığı greve ara verdi
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Nijerya'da doktorlar maaşlarını alamadıkları gerekçesiyle 1 Nisan'da başlattığı greve ara verdi

Anadolu Ajansı / Adam Abu - Haberler | Güncel
Nijerya'da doktorlar maaşlarını alamadıkları gerekçesiyle 1 Nisan'da başlattığı greve ara verdi

Nijerya'da doktorlar, 1 Nisan'da maaşlarını alamadıkları gerekçesiyle başlattıkları greve ara verdi.

Nijerya'da doktorlar, 1 Nisan'da maaşlarını alamadıkları gerekçesiyle başlattıkları greve ara verdi.

Nijerya Yerleşik Doktorlar Birliği (NARD) Başkanı Dr. Uyilawa Okhuaihesuyi, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, doktorların hükümetle yaptığı görüşmelerin sonucunda 1 Nisan'da başlattıkları greve ara verdiklerini söyledi.

Okhuaihesuyi, hükümetin doktorların taleplerini yerine getirmeyi kabul ettiğini, bu nedenle doktorların bugünden itibaren işe dönecekleri söyledi.

Hükümete doktorların taleplerini yerine getirmesi için 4 hafta süre tanıdıklarını belirten Okhuaihesuyi, "Taleplerimiz 4 hafta içinde karşılanmazsa tekrar süresiz greve gitmek zorunda kalacağız." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adam Abu

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