Nijerya'da Devlet Başkanlığı Seçimleri

Nijerya Bağımsız Ulusal Seçim Komisyonu (INEC) yetkilisi 2 kişi, 4 yıl önceki seçimlerde rüşvet aldıkları suçlamasıyla 7 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Federal Yüksel Mahkeme hakimlerinden Muhammed İdris, INEC eski sekreterlerinden Christian Nwosu ve Tijani Bashir'ın, 4 yıl önceki seçimlerde rüşvet alarak manipülasyon yaptıkları suçlamasıyla 7 yıl hapis cezasına çarptırıldığını açıkladı.

İdris, "Mahkumlar INEC yetkilileriydi ve kendilerinden tarafsız olmaları bekleniyordu. Bu hedeflerinden saptılar. Davranışları kurum için utanç ve demokrasiye yönelik bir tehditti." ifadelerini kullandı.

INEC yetkililerine verilen cezaların 16 Şubat ve 2 Mart'ta düzenlenecek başkanlık ve eyalet seçimlerine 2 hafta kala gelmesi dikkat çekti.

Ülkede 16 Şubat'ta yapılacak devlet başkanlığı seçimi için Tüm İlericiler Kongresinden (APC) Devlet Başkanı Muhammed Buhari ve Halkın Demokratik Partisinden (PDP) Atiku Abubakar güçlü adaylar olarak gösteriliyor.

Kaynak: AA