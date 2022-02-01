Nijerya'da devlet başkanlığı adaylığını açıklayan eski valiye yolsuzluk suçlaması - Haberler
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Nijerya'da devlet başkanlığı adaylığını açıklayan eski valiye yolsuzluk suçlaması

AA, Adam Abu - Güncel
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Nijerya'da devlet başkanlığı adaylığını açıklayan eski valiye yolsuzluk suçlaması

Nijerya'da devlet başkanlığı adaylığını açıklayan eski Imo Eyaleti Valisi Rochas Okorocha, yolsuzluk ve dolandırıcılık suçlamasıyla mahkemeye çıkarıldı.

Nijerya'da devlet başkanlığı adaylığını açıklayan eski Imo Eyaleti Valisi Rochas Okorocha, yolsuzluk ve dolandırıcılık suçlamasıyla mahkemeye çıkarıldı.

Nijerya Ekonomi ve Finansal Suçlar Komisyonundan (EFCC) yapılan açıklamada, Okorocha'nın, eyaletin valisi olduğu dönemde yolsuzluk ve dolandırıcılık yaptığı ve bu nedenle mahkemeye sevk edildiği bildirildi.

Eyalete ait 70 milyon doları zimmetine geçirmekle suçlanan Okorocha, daha önce, 2023 yılında ülkede düzenlenecek devlet başkanlığı seçimleri için adaylığını açıklamıştı.

EFCC, ülkede artan yolsuzluğa karşı mücadele amacıyla 2003'te Nijerya Devlet Başkanı Muhammed Buhari tarafından kurulmuştu.

AA / Adam Abu - Güncel

Uluslararası Denizcilik Örgütü, Dolandırıcılık, Yolsuzluk, Nijerya, Güncel, Haber

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