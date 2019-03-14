Nijerya'da Çöken Okul Binasından 41 Kişi Kurtarıldı

Batı Afrika ülkelerinden Nijerya'nın güneyindeki Lagos eyaletinde çöken okul binasından 41 kişi kurtarıldı.

Lagos Eyaleti Acil Durum Ajansı tarafından yapılan açıklamaya göre, dün sabah saatlerinde çöken okul binasının enkazından 41 kişi kurtuldu.

Yaralı kurtarılan 2'si öğretmen 5 yetişkin ile 36 çocuğun sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Okul binasının çökmesi sonucu 10 öğrenci hayatını kaybetmişti.

Enkaz alanında arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Kaynak: AA