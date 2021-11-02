Nijerya'da çöken binada can kaybı 6'ya yükseldi, en az 100 kişi kayıp - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Nijerya'da çöken binada can kaybı 6'ya yükseldi, en az 100 kişi kayıp

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

- Nijerya'da çöken binada can kaybı 6'ya yükseldi, en az 100 kişi kayıp Nijerya'nın Lagos kentinde inşaat halinde çöken 21 katlı binanın enkazından 3 kişinin daha cansız bedeninin çıkarılması sonucu ölü sayısı 6'ya yükseldi.

- Nijerya'da çöken binada can kaybı 6'ya yükseldi, en az 100 kişi kayıp

LAGOS - Nijerya'nın Lagos kentinde inşaat halinde çöken 21 katlı binanın enkazından 3 kişinin daha cansız bedeninin çıkarılması sonucu ölü sayısı 6'ya yükseldi. En az 100 işçinin kayıp olduğu bildirildi.

Nijerya'nın Lagos kentinde dün inşaat halindeki 21 katlı bir bina çöktü. Kentin Ikoyi bölgesinde bulunan binanın enkazında arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Gece saatlerinde enkaz altından 4 yaralı kurtarılırken, 3 kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı. Faciada can kaybı sayısı 6'ya yükseldi. Yerel kaynaklar, en az 100 işçinin kayıp olduğunu belirtti.

Nijerya Devlet Başkanı Muhammadu Buhari, hastaneler ve acil servislerin harekete geçmesi, kurtarma çalışmalarının hızlandırılması çağrısında bulundu.

Nijerya'da çöken binada can kaybı 6'ya yükseldi, en az 100 kişi kayıp

Nijerya'da çöken binada can kaybı 6'ya yükseldi, en az 100 kişi kayıp

Nijerya'da çöken binada can kaybı 6'ya yükseldi, en az 100 kişi kayıp

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
İnşaat işçileri yol kenarındaki çantanın içerisinde yeni doğmuş bebek buldu

İnşaat işçileri yol kenarındaki çantanın içerisinde yeni doğmuş bebek buldu
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
Haberi Kaydet
500

Çok Okunan Haberler

title