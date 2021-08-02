Nijerya'da çobanlarla çiftçiler arasında çatışma: 13 ölü
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Nijerya'da çobanlarla çiftçiler arasında çatışma: 13 ölü

Nijerya'da çobanlarla çiftçiler arasında çatışma: 13 ölü
Anadolu Ajansı / Adam Abu - Haberler | Güncel

Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın Plateau eyaletinde, çobanlar ile çiftçiler arasında çıkan çatışmada, 13 kişi hayatını kaybetti.

Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın Plateau eyaletinde, çobanlar ile çiftçiler arasında çıkan çatışmada, 13 kişi hayatını kaybetti.

Ulusal basında çıkan haberlere göre, Plateau eyaletine bağlı Bassa bölgesinde, çobanlık yapan Fulaniler ile Irigwe çiftçileri arasında çatışma yaşandı.

Çatışmada 13 kişi yaşamını yitirdi, 20 kişi yaralandı ve 200'den fazla ev kül oldu.

Irigwe Kalkınma Derneği Başkanı Ezekiel Bini, yaptığı açıklamada, bölgede bugüne kadar çobanlar ile çiftçiler arasında çıkan çatışmalar nedeniyle en az 22 bin kişinin yerinden olduğunu belirtti.

Söz konusu bölge, zaman zaman çobanlar ve çiftçiler arasındaki şiddetli çatışmalara sahne oluyor.

Hayvanlarını otlatmak için ülkenin güneyine göç eden Fulaniler, çiftçilerin hayvanlarını çalmaya çalıştığı ve kendilerine saldırdığı iddiasında bulunuyor.

Fulani çobanlarının ise ülkede Hristiyanların çoğunlukta olduğu güney bölgelerinde, 18. yüzyıl İslam alimi Şeyh Osman Dan Fodio'nun öğretilerini yaymaya çalıştığı ileri sürülüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adam Abu

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