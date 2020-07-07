Nijerya'da çiftçilere silahlı saldırı: 15 ölü
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Nijerya'da çiftçilere silahlı saldırı: 15 ölü

Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın kuzeybatısında çiftçilere düzenlenen silahlı saldırıda 15 kişi hayatını kaybetti.

Nijerya'da çiftçilere silahlı saldırı: 15 ölü
07.07.2020 14:27 | Son Güncelleme: 07.07.2020 14:31

Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın kuzeybatısında çiftçilere düzenlenen silahlı saldırıda 15 kişi hayatını kaybetti.

Katsina Emniyet Müdürü Gambo İsa, basına yaptığı açıklamada, eyaletin Yar Gamji köyünde yaklaşık 200 silahlı saldırganın çiftçilere ateş açtığını belirtti.

İsa, saldırıda 15 kişinin yaşamın yitirdiğini, çok sayıda kişinin yaralandığını kaydetti.

Saldırıda çok sayıda evin kundaklandığı bilgisini aktaran İsa, çok sayıda kişinin de kayıp olduğunu söyledi.

İsa, bölgeye güvenlik güçlerinin sevk edildiğini, saldırıyla ilgili soruşturma başlatıldığını ifade etti.

Nijerya'nın kuzeybatısı, hayvancılıkla meşgul olan Fulaniler ile çiftçilikle geçinen bazı kabileler arasında zaman zaman şiddetli çatışmalara sahne oluyor.

Hayvanlarını otlatmak için ülkenin güneyine göç eden Fulaniler, çiftçilerin hayvanlarını çalmaya çalıştığını ve kendilerine saldırdığını iddia ediyor.

Son olarak Katsina eyaletinde 3 hafta önce silahlı kişilerin düzenlediği saldırılarda 18 kişi hayatını kaybetmişti.

Kaynak: AA

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