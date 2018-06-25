Nijerya'da Çiftçiler ve Çobanlar Arasında Çatışma: 86 Ölü

Nijerya'da çobanlar ile çiftçiler arasında çıkan çatışmada en az 86 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Batı Afrika ülkesi Nijerya'da 11 köyde çoğunluğu Müslüman çobanlar ile Hristiyan çiftçiler arasında çıkan çatışmada en az 86 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. Plateau Eyaleti polis sözcüsü Mathias Tyopev, Jos şehrinde yaşanan onlarca kişinin öldüğü çatışmalar sırasında araçların ateşe verildiğini ve en az 50 evin de tahrip edildiğini açıkladı.

Nijerya Devlet Başkanı Muhammadu Buhari, misilleme saldırılarına karşı uyarıda bulunurken eyalette devam eden çatışmalar nedeniyle iki haftalık olağanüstü hal ilan edildiği belirtildi.

Boko Haram saldırılarının da yoğun olarak yaşandığı Afrika'nın en kalabalık ülkesi Nijerya'nın merkezindeki çobanlar ve çiftçiler arasında yaşanan ölümcül çatışmalar, güvenlik endişelerinin artmasına neden oluyor.

Nijerya'da hayvanlarını otlatmak için ülkenin güneyine göç eden çobanlar, çiftçilerin hayvanlarını çalmaya çalıştığını iddia ediyor. - LAGOS