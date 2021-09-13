Nijerya'da cezaevine silahlı baskın: 240 mahkum firar etti

Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın Kogi eyaletindeki bir cezaevine düzenlenen silahlı baskında 240 mahkumun kaçtığı belirtildi.

Nijerya'nın Kogi eyaletindeki Kabba kentinde gece saatlerinde bir cezaevine kimliği belirsiz silahlı kişilerce baskın düzenlendi. Nijerya Islahevi Hizmetleri (NCOS) sözcüsü Francis Enobore yaptığı açıklamada, silahlı saldırganlar ve güvenlik güçleri arasında yoğun silahlı çatışma yaşandığını ve 240 mahkumun cezaevinden firar ettiğini söyledi. Nijerya İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada ise çatışmada 1 asker ve 1 polisin hayatını kaybettiği, 2 gardiyanın ise kayıp olduğu belirtildi. Bakanlık, baskın sırasında cezaevinde 15 asker, 10 polis ve 10 gardiyanın görevli olduğunu açıkladı. Saldırganların tel örgüyü geçmek için patlayıcı kullandığı öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma açılırken, kaçan mahkumların yeniden yakalanması için operasyon başlatıldı.

Öte yandan, Nijerya'nın Imo eyaletinin başkenti Owerri'deki cezaevine 5 Nisan'da düzenlenen silahlı saldırıda bin 844 mahkum firar etmişti. - ABUJA

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