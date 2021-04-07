Nijerya'da cezaevine düzenlenen saldırıda firar eden mahkumlar, teslim olmaları halinde cezalandırılmayacak
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Nijerya'da cezaevine düzenlenen saldırıda firar eden mahkumlar, teslim olmaları halinde cezalandırılmayacak

Anadolu Ajansı / Adam Abu - Haberler | Güncel
Nijerya'da cezaevine düzenlenen saldırıda firar eden mahkumlar, teslim olmaları halinde cezalandırılmayacak

Nijerya hükümeti, 5 Nisan'da ülkenin güneyindeki İmo eyaletinde bir cezaevine düzenlenen saldırıda firar eden mahkumların, teslim olmaları halinde firar ettikleri için ceza almayacağını bildirdi.

Nijerya hükümeti, 5 Nisan'da ülkenin güneyindeki İmo eyaletinde bir cezaevine düzenlenen saldırıda firar eden mahkumların, teslim olmaları halinde firar ettikleri için ceza almayacağını bildirdi.

Nijerya İçişleri Bakanı Rauf Aregbesola, silahlı kişilerin 5 Nisan'da İmo eyaletinin başkenti Owerri'deki cezaevine düzenlediği saldırının ardından bölgeyi ziyaret etti.

Aregbesola, ziyaret sırasında basın mensuplarına yaptığı açıklamada, hükümetin "aşağılık eylemin" arkasındaki failleri yakalamak için çalışma başlattığını belirtti.

Firar eden mahkumlara geri dönmeleri çağrısında bulan Aregbesola, cezaevinden kaçmanın büyük bir suç olduğunu, mahkumların kendi istekleriyle cezaevine geri dönmeleri halinde firar ettikleri için cezalandırılmayacağını ifade etti.

Saldırıda 1844 mahkum firar etti

İmo eyaletinin başkenti Owerri'deki cezaevine 5 Nisan'da silahlı kişilerin düzenlediği saldırıda, 1844 mahkum firar etmiş, 50 araç kundaklanmıştı.

Saldırıda 6 firari gönüllü olarak dönerken, 35 mahkum ise kaçmayı reddetmişti.

Nijerya'nın güneyinde ayrılıkçı Biafra Yerli Halkları (IPOB) tarafından zaman zaman bu tür saldırılar düzenleniyor.

Güney bölgesinde 29 Mart'ta düzenlenen operasyonlarda, IPOB üyesi 16 kişi, silah ve bombalarla yakalanmıştı.

Biafra halkının, Nijerya'nın güneyinde bağımsız Biafra devletini kurma talebiyle ayaklanması üzerine 1967'de çıkan iç savaşta milyonlarca kişi hayatını kaybetmişti.

Ülkenin güneydoğusunda 1967'de kurulan Biafra Cumhuriyeti, iç savaş sonunda yeniden Nijerya'nın egemenliği altına girmişti.

Nijerya devleti tarafından terör örgütü olarak ilan edilen IPOB, bağımsız devlet kurmak istiyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adam Abu

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Haydar Akar Meral Akşener Türker Ertürk Süleyman Soylu Alparslan Türkeş
Magazin Hadise Cem Yılmaz Canan Ergüder Berrak Tüzünataç
Spor Diego Cenk Tosun Ozan Tufan Dorukhan Toköz Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Tff Konya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Nijerya'da cezaevine düzenlenen saldırıda firar eden mahkumlar, teslim olmaları halinde cezalandırılmayacak - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 7.4.2021 18:47:21. #1.16#
title