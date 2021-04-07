Nijerya'da cezaevine düzenlenen saldırıda firar eden mahkumlar, teslim olmaları halinde cezalandırılmayacak

Nijerya hükümeti, 5 Nisan'da ülkenin güneyindeki İmo eyaletinde bir cezaevine düzenlenen saldırıda firar eden mahkumların, teslim olmaları halinde firar ettikleri için ceza almayacağını bildirdi.

Nijerya hükümeti, 5 Nisan'da ülkenin güneyindeki İmo eyaletinde bir cezaevine düzenlenen saldırıda firar eden mahkumların, teslim olmaları halinde firar ettikleri için ceza almayacağını bildirdi.

Nijerya İçişleri Bakanı Rauf Aregbesola, silahlı kişilerin 5 Nisan'da İmo eyaletinin başkenti Owerri'deki cezaevine düzenlediği saldırının ardından bölgeyi ziyaret etti.

Aregbesola, ziyaret sırasında basın mensuplarına yaptığı açıklamada, hükümetin "aşağılık eylemin" arkasındaki failleri yakalamak için çalışma başlattığını belirtti.

Firar eden mahkumlara geri dönmeleri çağrısında bulan Aregbesola, cezaevinden kaçmanın büyük bir suç olduğunu, mahkumların kendi istekleriyle cezaevine geri dönmeleri halinde firar ettikleri için cezalandırılmayacağını ifade etti.

Saldırıda 1844 mahkum firar etti

İmo eyaletinin başkenti Owerri'deki cezaevine 5 Nisan'da silahlı kişilerin düzenlediği saldırıda, 1844 mahkum firar etmiş, 50 araç kundaklanmıştı.

Saldırıda 6 firari gönüllü olarak dönerken, 35 mahkum ise kaçmayı reddetmişti.

Nijerya'nın güneyinde ayrılıkçı Biafra Yerli Halkları (IPOB) tarafından zaman zaman bu tür saldırılar düzenleniyor.

Güney bölgesinde 29 Mart'ta düzenlenen operasyonlarda, IPOB üyesi 16 kişi, silah ve bombalarla yakalanmıştı.

Biafra halkının, Nijerya'nın güneyinde bağımsız Biafra devletini kurma talebiyle ayaklanması üzerine 1967'de çıkan iç savaşta milyonlarca kişi hayatını kaybetmişti.

Ülkenin güneydoğusunda 1967'de kurulan Biafra Cumhuriyeti, iç savaş sonunda yeniden Nijerya'nın egemenliği altına girmişti.

Nijerya devleti tarafından terör örgütü olarak ilan edilen IPOB, bağımsız devlet kurmak istiyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adam Abu